وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بذات الشروط والضوابط، اعتبارا من أول نوفمبر 2022 حتى 30 أبريل 2023؛ لتمكين شركات السياحة من بيع البرنامج السياحي الشتوي من الآن.

وذكر المجلس في قراره أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الجهود المتعلقة بجذب الحركة السياحية من الأسواق المختلفة إلى المقاصد السياحية المصرية.

ووافق المجلس في اجتماعه أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء في القرار أن مشروع القانون المقترح يأتي لتحديد سن الطفل وباقى المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التى تترتب على اعتبار الشخص طفلاً، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها فى قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، وكذا ما يتعلق بالمسئولية الجنائية والحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمراحل العمرية الأخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد باسم “مدينة جرجا الجديدة”.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الباويطى بالواحات البحرية، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها فى إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية.