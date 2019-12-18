مجلس الوزراء يقر 4 اتفاقات تمويل مع ألمانيا في الطاقة والتعليم والتنمية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي 4 قرارات رئيس جمهورية باتفاقات مع ألمانيا الاتحادية تتيح بمقتضاها تمويل مجالات بينها التعليم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم 4 قرارات رئيس جمهورية باتفاقات مع ألمانيا الاتحادية تتيح بمقتضاها ألمانيا الاتحادية تمويل لمجالات التعليم وتوفير فرص عمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومياه الشرب وكفاءة الطاقة.

الاتفاق الأول

الاتفاق الأول ، وافق فيه مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية.

ويختص التعاون الفني لعام 2017، والذي تم توقيعه في برلين يوم 19/11/2019.

وبمقتضاه تتيح الحكومة الألمانية مساهمات قيمة إجماليها 23 مليون و 400 ألف يورو.

وسيتم توفيرها في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتشمل عدة مجالات منها دعم أنظمة التعليم والتوظيف، وتشجيع الدخول إلى سوق العمل.

بجانب تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات بتطوير البنية التحتية.

الاتفاق الثاني

والاتفاق الثاني ، وافق فيه مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية للتعاون المالي عام 2017.

وتم توقيع الاتفاق في برلين يوم 19 سبتمبر 2019.

وبمقتضاه تتيح الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على 9 مليون يورو لصالح مشروع “برنامج كفاءة الطاقة”.

وبمقتضاه أيضا يتيح الحصول على مساهمة مالية قيمتها 12 مليون و500 ألف يورو لمشروع “إعادة تأهيل المدارس المهنية” .

وذلك مع اشتراط أن يساهم هذا في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الاتفاق الثالث

الاتفاق الثالث ، وافق فيه مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني عام 2018.

وتم توقيع الاتفاق في برلين يوم 19 سبتمبر 2019.

وبمقتض هذا الاتفاق تتيح الحكومة الألمانية مساهمات إجماليها 25 مليون يورو .

وستكون هذه المساهمات في صورة موظفين ومدخلات ومساهمات مالية، لدعم مشروعات تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

وتتضمن هذه المشروعات مجالات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المخلفات الصلبة، ودعم القطاع الخاص والابتكار ، وتشجيع التوظيف، وتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

الاتفاق الرابع

والاتفاق الرابع ، وافق فيه مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والخاص بالتعاون المالي لعام 2018.

وتم توقيع الاتفاق في برلين يوم 19 سبتمبر 2019.

وبمقتضى هذا الاتفاق فإن الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها سوف تتيح الحصول من بنك التعمير الألماني على مبالغ بإجمالي قيمة 65 مليون يورو.

وسوف يخصص هذا المبلغ لمشروعات كفاءة الطاقة، والابتكار والقطاع الخاص .

إضافة إلى مساهمات مالية لإجراءات مصاحبة ضرورية لأجل تنفيذ ومتابعة مشروع “كفاءة الطاقة “II بقيمة 3 مليون يورو.

بجانب 3 مليون يورو أخرى لمشروع “الابتكار بالقطاع الخاص – تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، المرحلة الثالثة” .

يضاف إلى ذلك مساهمات مالية إضافية قيمتها الإجمالية تبلغ 5 مليون يورو لصالح مشروع”كفاءة الطاقة II – المبادرة الألمانية للمناخ والتكنولوجيا” التابع لمشروع “كفاءة الطاقة “II .

وأشار قرار مجلس الوزراء إلى أن ذلك يساهم في تحسين وضع المرأة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكافحة الفقر .