مجلس الوزراء يقر خصومات جديدة على سلع مبادرة «مايغلاش عليك»

تتضمن المقترحات أيضا قيام وزارة المالية بسداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية خلال مدة لا تجاوز 4 أيام عمل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مقترحات عرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية للمساهمة في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية، لدعم المستهلك المصري “ما يغلاش عليك”.

وأوضح وزير المالية أن المقترحات تتضمن أن يتم منح مساهمة من الخزانة العامة لحاملي البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة في حالة قيام المُصنعين والتجار بمنح خصم أقل من نسبة 15% من سعر السلعة.

وأن تكون مساهمة الخزانة العامة بنسبة 14% فى حالة منح المُصنعين والتجار خصم على السلعة التى تزيد نسبة الخصم بها عن نسبة 15 % من سعرها.

وذلك بالإضافة إلى أن يتم السماح للتجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالبيع للمستهلك بسعر يقل 10%عن سعر بيع السلعة للمستهلك الوارد من المصنع بعد التخفيض، بدلاً من 5% فقط حالياً.

وتتضمن المقترحات أيضا قيام وزارة المالية بسداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية خلال مدة لا تجاوز 4 أيام عمل حتى تساعد فى سرعة دوران رأس المال وسرعة دوران عجلة الإنتاج في فترة المبادرة.

إلى جانب التنسيق مع وزارة التموين للسماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية والمبالغ غير المستخدمة من الدعم الشهرى المقرر لهم بالسلع التموينية ، وإضافة تلك المبالغ إلى المساهمة المحددة لهم ضمن المبادرة، فى ضوء ما يرد لوزارة المالية من وزارة التموين ، ويسري على تلك المبالغ نفس قواعد الإتاحة لمساهمة الخزانة العامة.

كما تضمنت مقترحات وزير المالية أيضا التنسيق كذلك مع وزارة التموين للسماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية والمبالغ غير المستخدمة من وفورات نقاط الخبز وإضافتها للمساهمة المحددة لهم، على أن يكون ذلك الأمر اختيارياً.

وأشار وزير المالية إلى أنه يجري تصميم النظام الإلكترونى الذى يحقق ذلك، ووافق مجلس الوزراء فى الاجتماع على المقترحات المعروضة.

واستعرض مجلس الوزراء أيضا تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي 2019/2020، وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30 يونيو الماضي.