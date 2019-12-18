مجلس الوزراء يقر التعاقد مع المقاولون العرب لصيانة 16 مستشفى

16 مستشفى في محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وشمال سيناء ، والبحيرة، والمنيا، ستعمل المقاولون العرب على تطويرها وفق قرار مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق وصيانة 16 مستشفى في محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وشمال سيناء ، والبحيرة، وإلمنيا .

وأوضح أنه يأتي بهدف العمل على رفع كفاءة المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين في تلك المستشفيات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 14.88 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة في ناحية شرق النيل، ببني مزار في محافظة المنيا.

وسيتم ذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتيستخدم الأراضي لإقامة محطة محولات كهربائية في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.

