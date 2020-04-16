مجلس الوزراء يقر اتفاق مساعدة مع بيلاروسيا في الأمور الجمركية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي مصر وبيلاروسيا، بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، وهو الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020.

وجاء في قرار مجلس الوزراء أن الاتفاق يهدف إلى ضمان التطبيق الصحيح لأحكام التشريعات الجمركية لكل طرف.

ويهدف إلى منع ومكافحة المخالفات الجمركية، بجانب الإخطار بالمستندات المتعلقة بالتشريعات الجمركية وتسليمها.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على العديد من القرارات الأخرى أيضا، ووافق خلالها على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي قنا وبورسعيد، وذلك لصالح وزارة الداخلية دون مقابل لاستخدامهما في إقامة قسمي شرطة كما يلي:

الأولى بمساحة 2791م2 ناحية مدينة قنا بمحافظة قنا،والثانية بمساحة 9155م2 ناحية شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

كما وافق مجلس الوزراء باجتماعه أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة إلى الدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب ومساحتها 47755 م2 ناحية قرية الهنادي، في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.