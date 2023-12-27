مجلس الوزراء يقرر تنفيذ مساهمة «التنمية الصناعية» بشركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها، بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022، على أن يكون ذلك على مرحلتين.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل، بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “ديمي هايبورت إنرجي إن في” العالمية المتخصصة في مجال انتاج الطاقة المتجددة.

وجاء في القرار أن ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

والمشروع يقام بالقرب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بحجم تكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.