اقتصاد وأسواق

مجلس الوزراء يقرر إعفاء تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من ضريبة القيمة المضافة

القانون رقم 67 لسنة 2016، فيما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة
المال - خاص 3:01 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 3:01 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، فيما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

ونص القرار على أنه وفقاً للتعديل سيخضع تأجير أو استئجار الطائرات المدنية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به.

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وذكر أن ذلك يأتي في ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوي الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.

ووافق مجلس الوزراء ضمن قراراته اليوم على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع وحق الانتفاع في 7 قطع أراض مملوكة للمحافظة، لاستغلالها في إقامة مشروعات وورش وسكن خاص.

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وتضمنت القائمة التصرف في قطعة أرض في مدينة أبو رديس، لصالح شركة بتروجيت للبترول لإقامة ورش ومخازن ومعسكر للعاملين عليها.

وكذلك التصرف في 6 قطع أخرى لصالح مواطنين، وهما قطعتا أرض لإقامة ورشة معدات ثقيلة بالمنطقة الحرفية في مدينة شرم الشيخ، وقطعتا أرض لتنفيذ مشروعات تجارية بكل من التقسيم السياحي بمدينة أبو زنيمة، ومنطقة خدمات حي المروة بمدينة طور سيناء، وقطعة أرض لإقامة مشروع تعبئة وتغليف مواد غذائية ومحل أسماك، بمدينة رأس سدر.

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بقلم المال - خاص

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