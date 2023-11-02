مجلس الوزراء يفتتح مجمع مدارس بالشراكة بين «مصر السيادي» والقطاع الخاص

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص في مجال التعليم بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطابق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر.

ويعمل مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر على تحويل أرض القرية الكونية من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادي رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن مشروع مدارس القرية الكونية هو أحد المشروعات التنموية التي تتسق مع الأولوية القصوى التي يحظى بها قطاع التعليم في التوجه التنموي للدولة المصرية.

وأشارت السعيد لى أن الاهتمام بقضية التعليم هو توجه عالمي يأتي في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأوضحت أن المشروع يدعم المستهدفات الوطنية في قطاع التعليم سواء فيما يتعلق بالإتاحة لهذه الخدمة لشريحة عريضة من المجتمع تتمثل في الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى المستهدفات الوطنية المتعلقة بتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجاته بما يناسب متطلبات سوق العمل.

ولفتت إلى زيادة الاستثمارات العامة بقطاع التعليم خلال العام 2023-2024 إلى نحو 9 أضعاف قيمتها مقارنة بعام 2014-2015 لتبلغ نحو 76,2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

ومن جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “إن المشروع نموذج استثماري متميز يحقق المعادلة الصعبة في الجمع بين العوائد الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع أن الصندوق يسعى لتكرار النموذج في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص وتزويد الطلاب بمهارات إضافية يحتاجها سوق العمل حالياً ومستقبلاً.

وأضاف أن صندوق مصر السيادي يساهم في الأربعة مدارس بجزء من أرض القرية الكونية والتي تم نقل ملكيتها له بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية لتحقيق الاستفادة القصوى منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه تم تطوير بناء مدرستين من قبل شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ويتم إدراتهما بواسطة منصة مصر للتعليم وهما مدرسة Westview International Language School (WILS) ومدرسة Scholars International Language School (SILS)، وتطور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بالشراكة مع شركة السويدي كابيتال مدرسة Regent التي تديرها منصة “Eduhive”؛ إذ تقوم (سيرا) بتطوير وإدارة مدرسة Future Tech.