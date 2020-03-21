مجلس الوزراء يعلن حسابًا للتبرع لمواجهة «كورونا»

تلقت الحكومة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

أعلن مجلس الوزراء إطلاق حساب خاص بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق “تحيا مصر”؛ لتلقّي المساهمات والتبرعات، ودعا مَن يرغب في التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:

CBEGEGCXXXX

واسم الحساب:

صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه، خلال الأيام الماضية، تلقّت الحكومة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وتابع المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه وفقًا لذلك نفيد بأن هناك حسابًا خاصًّا بمواجهة الكوارث والأزمات، وهو حساب يتبع صندوق “تحيا مصر”، ويتلقى كل المساهمات والتبرعات.

وقال سعد: لمن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، في كل البنوك المصرية، سويفت كود:

CBEGEGCXXXX

واسم الحساب:

صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات

وأشاد مجلس الوزراء بتلك المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، والتي تهدف للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا المستجدّ.