مجلس الوزراء يعلن ترسية أول ميناء جاف على أحد التحالفات

تم التوصل إلى قيمة توصيل المرافق للمشروع، وإتمام دراسة شاملة توصلت إلى أنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنوياً

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الموقف التنفيذي، لإجراءات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى قبول عطاء أحد التحالفات، لمطابقته للشروط الفنية والمالية الموضوعة.

وقال كامل الوزير، وزير النقل إن التحالف يضم 3 شركات هي دي بي شينكر إيجيبت والسويدي الكتريك و3A، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى أنسب عرض مالي للدولة وفني من بين 3 تحالفات تقدمت في المناقصة.

وأضاف وزير النقل أن الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر سوف يتيح فرص عمل ل 3500 موظف وعامل في الميناء .

وتابع أن التحالف مخطط له إنفاق تكلفة مالية 176 مليون دولار وهذه تكلفة يتحملها التحالف وليس الدولة حيث تشارك بالأرض وتوصيل المرافق وتصل تكلفتها إلى 520 مليون جنيه .



وقال إنه تم التوصل إلى قيمة توصيل المرافق للمشروع، وإتمام دراسة شاملة توصلت إلى أنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنوياً، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.

وقال الوزير إنه لتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضروري إنشاء خط سكة حديد المناشي 6 أكتوبر، بطول 60 كم، على أن يتم توفير عدد 3 قطارات يومياً في كل اتجاه سعة كل قطار 60 حاوية.

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروع، والذي سيساهم في تحسين التصنيف المصري في تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أشاد بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.

وقال وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هذا الميناء هو الأول بين 8 موانئ مخطط إنشائها في مصر.

وأضاف أن الهدف هو تقليل فترة انتظار البضائع بالموانئ البحرية حتى يخفف التكدس بالموانئ البحرية .