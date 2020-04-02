مجلس الوزراء يعتمد صرف 172 مليون جنيه تعويضات لمتعاقدين وأوامر إسناد لـ 17 مشروعا

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1677 لسنة 2017 ، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي عقد في 22 مارس الماضي.

وتضمن محضر الاجتماع الذي تمت الموافقة عليه بيانًاً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإجمالي نحو 172 مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ يوم 22 مارس الماضى، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 17 مشروعاً لجهات مختلفة.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس والصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى.

وهي الكنائس والمباني المقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها أصبح 1568 كنيسة ومبنى تابعاً.