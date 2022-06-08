مجلس الوزراء يعتمد حركة ترقيات بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على إجراء حركة ترقيات بكل وحدات الجهاز الإدارى بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية فى 30/6/2022، على أن تتم حركة الترقيات اعتباراً من 1/7/2022.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1857.91 فدان بناحية مطوبس، لصالح محافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.

ووافق على تخصيص قطعتى أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما فى أنشطة الاستزارع السمكى، الأولى بمساحة 2857.51 فدان، والقطعة الثانية بمساحة 6193.91 فدان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وعددها (21) قطعة أرض، في محافظات مطروح، والبحيرة، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والاسماعيلية، وذلك لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050.