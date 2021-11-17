مجلس الوزراء يعتمد توصيات اللجنة الهندسية بمنح أوامر إسناد 57 مشروعا للشركات

والخاصة بأوامر الإسناد للشركات لإقامة مشروعات، وكذلك زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال لعدد آخر من المشروعات، للاستفادة من ما تم إنفاقه من استثمارات

اعتمد مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/11/2021، والخاصة بأوامر الإسناد للشركات لإقامة مشروعات، وكذلك زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال لعدد آخر من المشروعات، للاستفادة من ما تم إنفاقه من استثمارات.

وذكر أن أوامر الإسناد وزيادتها تتعلق بعدد 57 مشروعاً يتم تنفيذها فى عدد من القطاعات.

ووافق مجلس الوزراء أيضا فى اجتماعه اليوم على إسناد توريد وقود لزوم احتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة فى شركة مصر للبترول، لانتظام العمل بهذا المرفق الحيوي، فى ضوء وجود خط ثابت لشركة مصر للبترول داخل هيئة الميناء لتمويل الوقود.

كما وافق على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسماعيلية تأجير مشروع نقل وتوزيع البوتاجاز المملوك للمحافظة، والمقام على مساحة 3612م2 فى منطقة أبو بلح بقرية نفيشة بالمحافظة، للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز “بوتاجاسكو” لاستغلاله فى توزيع أسطوانات البوتاجاز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة السلطة المختصة بعد إعادة التقدير.