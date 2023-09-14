مجلس الوزراء يعتمد الإسناد بالأمر المباشر لعدد 5 مشروعات تابعة لوزارتي النقل والإسكان

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والإسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق في اجتماعه أيضا على إضافة غرض «تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها” إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة « لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية» في تأسيسها.