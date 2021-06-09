استثمار

مجلس الوزراء يعتمد إنهاء 20 منازعة حكومية وفض منازعات الاستثمار فى 30 موضوعا

وجاء فى نص القرار أن ذلك فى إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء
صفية حمدي 1:02 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 1:02 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى على اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة.

وجاء فى نص القرار أن ذلك فى إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، مما يساهم فى القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.

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كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها رقم 78 المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2021، بعدد 30 موضوعا، فى إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات لدفع حركة الاستثمار.

ووافق على طلب محافظة شمال سيناء بشأن التصرف فى قطع أراض لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن عليها.

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بما يلبى مقتضيات المصلحة العامة ويحقق اعتبارات اقتصادية واجتماعية لأهالى سيناء، فى ضوء نص المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019.

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بقلم صفية حمدي

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