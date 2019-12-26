مجلس الوزراء يصدر قرارا بتأسيس شركة لمنح علامة “الذبح الحلال”

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة “الذبح الحلال”.

وجاء في قرار مجلس الوزراء أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على المشاركة الفعالة بهذه الصناعة وما تشهده من اتساع في حجمها خلال الوقت الراهن والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة بشكيله الجديد، اليوم الخميس، وتوجه بالشُكر والتقدير إلى الوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة بتاريخ الوطن.

وأكد رئيس الوزراء على أن كل جُهد مخلص يتم بذله في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه.

كما وجه رئيس الوزراء التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، وأكد على أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يُسلم كل مسئول المسئولية لمن يليه، ليُكمل كُلٌ منهم مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان، لنستكمل ونواصل سوياً بناء وطننا وتنميته.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، وخاصة في الملفات المُشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم .

ووجه بالإبتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بحل مُشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم، مُشدداً أيضاً على التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفق التوقيتات المقررة لها .

كما أكد على ضرورة التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب، وان يتم حضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيراً إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.

وشدد مدبولي على ضرورة التنسيق الكامل ومنح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء، حتى تنجح خطة ومنهج إعداد صف ثان وثالث من القيادات في كل وزارة ومحافظة.