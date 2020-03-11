مجلس الوزراء يصدر تعديلات لإنهاء «المنازعات النمطية» دون تدخل القضاء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

ونص في القرار على أن ذلك التعديل في إطار الحرص على استحداث طرق وبدائل لإنهاء المُنازعات النمطية والتي لا تقتضي تدخلاً من القضاء لحلها.

ونصت الموافقة على مراعاة الملاحظات التي قدمتها وزارة المالية.

وجاء ذلك حيث ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي ؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية العاجلة،واستعراض الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس” كورونا” المستجد ( كوفيد -19).

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة اهتمام كافة وسائل الإعلام في الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالي لتعامل الدولة مع فيروس “كورونا” المستجد.

وكذلك نشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهة الفيروس.

ووجه بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة الفيروس.

وأكد رئيس الوزراء على أنه رغم من أن الدولة وكافة أجهزتها أظهرت مستوى عالي من الاحترافية في التعامل مع ملف مواجهة فيروس” كورونا” المُستجد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره ببعض مناطق العالم، إلا أنه مع ذلك هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات وأخبار مغلوطة للأسف.

وتابع أن ذلك أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع ملف اافيروس ، وأعطى في الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة، ونتج عنه اتخاذ بعض الدول لعددٍ من الإجراءات ضد مصر.