مجلس الوزراء يستعرض نتائج المفاوضات مع سيمنس لتنفيذ (LOT-1) لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ ” LOT-1 ” الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذي يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية إضافة إلى التحكم الإشرافي.

يأتي ذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA )، ويتعلق بثلاث شركات توزيع كهرباء، وهي: شمال القاهرة، والإسكندرية، وشمال الدلتا، في ضوء التعاون القائم بين الحكومتين اليابانية والمصرية، ومن أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه على إسناد تنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة “المجلس القومي للشباب” لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال والمشروعات وفق الخطة بالكفاءة المطلوبة خلال مدى زمني محدد، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب.