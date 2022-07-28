مجلس الوزراء يستعرض مذكرة بأهم نتائج المشاركة المصرية في «إكسبو 2020 دبي»

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم مذكرة بشأن أهم نتائج المشاركة المصرية في “إكسبو 2020 دبي”، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكذلك مستجدات الإبقاء على الجناح المصري باكسبو دبي، ضمن مشروع “ديستركت 2020” لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف الترويج الاستثماري والسياسي والثقافي لمصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إدارة وتشغيل الجناح المصري وفق خطة متكاملة.

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري في “إكسبو 2020 دبي”، نجح خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022، في اجتذاب نحو 1.5 مليون زائر، من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والاهتمامات.

ولاقى الجناح اهتماماً كبيراً من الشخصيات العامة الأجنبية والعربية والإماراتية، حيث شهد استقبال 18 زيارة لملوك وأمراء وأعضاء أسر حاكمة، وزيارات لـ 24 وزيراً أجنبياً، و12 من الرؤساء التنفيذيين بمؤسسات دولية، و46 شخصية أجنبية حكومية وعامة أو مؤثرة عالمياً.

فضلاً عن 50 شخصية عامة وحكومية مصرية، و24 من الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية كبرى، وتم عقد 88 فاعلية بالجناح المصري، حضرها 2450 مشاركا بصورة فعلية أو افتراضية، كما تم عقد 66 اجتماعا للترويج الاقتصادي لمصر مع جهات أجنبية وعربية، وحصل الجناح على الجائزة البرونزية، كثالث أفضل جناح في اكسبو 2020 دبي من حيث التصميم الداخلي.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 189.58 فدان، ناحية جنوب طريق القاهرة / العين السخنة، لصالح جامعة عين شمس، لاستخدامها في إقامة جامعة عين شمس الأهلية، والتوسعات المستقبلية لها، وذلك نقلاً من الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات التعليمية بالتوازي مع التوسع العمراني الكبير.