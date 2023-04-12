مجلس الوزراء يستعرض قرار «المجتمعات العمرانية» تخصيص قطعتي أرض بنظام البيع بالدولار

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم ١٧٦ بتاريخ 30 يناير 2023، على تخصيص قطعتي أرض بنشاط عمرانى مختلط، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.

وتمت الإشارة إلى أن قطعتي الأرض هما: مساحة ٤٦ فداناً بمنطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة ٢٤ فداناً شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة.

كما أُحيط مجلس الوزراء في اجتماعه بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022، أي الربعين الأول والثاني من السنة المالية الحالية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة مطروح، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

تشمل مساحة نحو 40.7 ألف فدان، لإنشاء مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة رأس الحكمة الجديدة”، ومساحة نحو 15 ألف فدان، لصالح محافظة مطروح لإستخدامها في إقامة مشروعات تنموية، نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مع تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في عدة مشروعات تخص ذلك القطاع الحيوي، وهي مساحة ٢٤٢١,٨٥ فدان لاستخدامها كجزء من مسار القطار الكهربائي السريع وحرمه في منطقة مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومساحة ۱۱۱,۸۸ فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الكهربائي السريع، ومساحة ٢٥,٤٧ فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الديزل.

ووافق على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة بنى سويف، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمشتملات الممشى السياحى الكائن بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، لصالح إحدى الشركات بغرض الاستثمار.

ويستهدف مشروع الممشى السياحى إقامة نشاط سياحي وترفيهي وخدمي لأهالي المحافظة، حيث يبلغ طول المشروع نحو 1.5 كم، ويقع مباشرة على كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة، ومن المخطط أن يتضمن 21 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، ومطعما رئيسيا، واستراحات، ونافورة راقصة على النيل، وجراج للسيارات، وأماكن للإعلانات الجدارية بمسطحات متنوعة، مع مسطحات خضراء، وتجهيزات خاصة بذوي الهمم.