مجلس الوزراء يستجيب لحالة «أسماء» لعلاجها من غرغرينا فى الوجه

في إطار التفاعل مع الاستغاثات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لحالة المريضة أسماء ر. ح، من القاهرة، وتبلغ من العمر ٢٣ عاماً، وتعانى من غرغرينا بالوجه والفكين والأنف نتيجة خطأ طبى، وهى محجوزة حاليا فى قسم الأنف والأذن بمستشفى الحسين الجامعى ، وذلك فى إطار التفاعل مع الاستغاثات التى يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات إن اللجنة قامت على الفور بالتواصل مع والد المريضة، وأفاد بأن الحالة خضعت لإجراء جراحة تنظيف الصديد فى مستشفى الحسين الجامعى، وتحتاج حالياً إلى نقلها لمستشفى جامعى لإجراء جراحة تجميل.

وأضاف المصري أن اللجنة قامت بالتنسيق مع أ.د/ أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، و أ.د/ عمرو مبروك رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، وتم إعلامهما بالحالة وتمت الإفادة بأنه لا مانع من استقبال المريضة الآن تمهيدا لإجراء الجراحات المطلوبة.

وقامت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء أيضا بالتنسيق مع الدكتور عبدالمنعم الجيش رئيس عمليات هيئة الإسعاف، وإعلامه بالحالة، وتم بالفعل إرسال سيارة إسعاف على الفور لنقل المريضة إلى الدمرداش.



وأكد الدكتور عمرو مبروك أنه تم استقبال الحالة، وتم تقييمها، وحجزها فى المستشفى، تمهيدا للعرض على أطباء التخدير لإجراء جراحات التجميل والرمد والوجه والفكين.