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مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة أم تُطالب بعلاج نجلها من «الهيموفيليا»

أكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة والتعامل معها.
صفية حمدي 11:29 ص, السبت, 15 أغسطس 20 11:29 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة تم رصدها على أحد المواقع الإخبارية، تتعلق بطلب والدة الطفل  “فادى” والذي يُعانى من مرض الهيموفيليا، وهو مرض أعراضه نقص في معامل التجلط التاسع فاكتور٩”، ويحتاج إلى علاج مرتفع التكاليف، وهو ما لا تقوى عليه والدته ماديًا.

وقال الدكتور حسام المصري المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إن أعضاء فريق اللجنة قاموا بالتواصل مع والدة الطفل “فادى”  على الفور لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة.

وأضاف المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع الأستاذة الدكتورة نجلاء شاهين استشارى أمراض الدم بالتأمين الصحي، وتم إعلامها بالحالة، وأفادت بأنه لامانع من صرف العلاج المطلوب وتسهيل الإجراءات اللازمة.

وأكدت استشاري أمراض الدم بالتأمين الصحي على ضرورة إرسال الحالة إلى التأمين الصحي لتقييمها وصرف العلاج.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفل “فادى” الصحية، وعلى استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة والتعامل معها.

وأكدت على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال وسائل الإعلام المختلفة، والتعامل معها بشكل فوري. 

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بقلم صفية حمدي

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