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مجلس الوزراء يستثنى مشروعات هيئة الأبنية التعليمية من الاشتراطات البنائية

على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية
صفية حمدي 3:34 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 3:34 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى تسرى عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها.

ونص القرار على أن ذلك من منطلق الحرص على دعم خطط تطوير المبانى التعليمية بما يخدم أهداف النهوض بالتعليم ويتماشى مع برامج التنمية التى تستهدفها الدولة.

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كما وافق مجلس الوزراء بين قراراته اليوم على الترخيص لمحافظة الأقصر بتنفيذ مرسى معدية للأهالي، بما يحقق خدمة أبناء المحافظة والتيسير عليهم.

ووافق مجلس الوزراء أيضا فى اجتماعه على إنشاء مرسى سياحى بمحافظة بنى سويف، لخدمة الرحلات النيلية، للمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مراسى على مجرى النيل لتنشيط السياحة وايجاد فرص عمل للشباب.

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بقلم صفية حمدي

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