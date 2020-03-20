مجلس الوزراء يرد على 7 شائعات حول «كورونا» منها حظر التجوال وكفاية مستشفيات العزل

وأكد مجلس الوزراء على أن مخزون السلع مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ ولعدة أشهر قادمة.

أكد مجلس الوزراء على عدة حقائق ردا على شائعات رصدها الأسبوع الماضي حول انتشار فيروس “كورونا” المستجد في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم .

وقال مجلس الوزراء إن البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي بمصر بشكل كامل.

وأوضح أن التعامل مع فيروس “كورونا” في مصر يتم بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجلس الوزراء عدم صحة فرض حظر التجوال في أي محافظة نتيجة لانتشار فيروس “كورونا” المستجد كما تردد.

وأنه لا صحة للصور التي تم تداولها لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وتم ترويجها على أنهم ضحايا لفيروس “كورونا” في مصر.

كما أكد أنه لا يوجد أي نقص فى المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية والإستراتيجية بمصر بسبب فيروس “كورونا” .



وقال مجلس الوزراء إن مخزون السلع مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ ولعدة أشهر قادمة.

وأكد مجلس الوزراء أيضا أنه لا يوجد أي نقص في أَسّرة مستشفيات العزل الصحي كما تردد من شائعات.



وذكر أن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة لذلك الآن.

وأشار مجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق إلى أنه لم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة في أي مستشفى في الجمهورية، وأن المستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات مرضية.

وأكد أيضا أنه لم يتم حظر أي من المنتجات الغذائية سواء في محافظة البحر الأحمر أو أي محافظة أخرى نتيجة تفشي فيروس “كورونا” .

وشدد على أن الوضع مستقر تماماً في كل الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد مجلس الوزراء أيضا أنه لم يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران.



وأوضح أنه سوف يتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة لبلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.