مجلس الوزراء يخصص 45 ألف فدان ملك الدولة لتوسعات العاصمة الإدارية لاستيعاب المشروعات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة لهذا المشروع التنموي الضخم.

وجاء في القرار أن مساحة ال 45.4 ألف فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة نحو 6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

وتم الإشارة إلى أن هذه الخطوة بهدف إعداد هيكل تنظيمي مستجد للمجلس الأعلى للآثار يتواكب وتطورات العمل، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، على نحو يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.