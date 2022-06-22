مجلس الوزراء يخصص أراضي لإقامة مصنع لتكرير الملح بشمال سيناء وكنيسة كاثوليكية بقنا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 7.18 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الروضة بمركز بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.

وتم الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها منطقة “الروضة”، حيث تم إدراجها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة، كمنطقة متخصصة في صناعة الملح، في ظل وجود عدد من الملاحات في نطاقها، والقرب من الطرق الرئيسية ومصادر الكهرباء.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بشروط الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها كليات التربية للطفولة المبكرة، في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترحات لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال، بهذا الصدد.

ووافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 541 م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز قوص بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.