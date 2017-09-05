مجلس الوزراء يحسم مصير المفاوضات بين ميناء الإسكندرية وشيناهاربر

المال– خاص انتهت هيئة ميناء الإسكندرية من المفاوضات الخاصة بتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية مع شركة شيناهاربر، وتم رفع ما انتهى إليه الجانبان إلى مجلس الوزراء؛ تمهيدًا للموافقة من عدمه. قالت مصادر بميناء الإسكندرية إن الهيئة وضعت قيمة تقديرية للمشروع تصل إلى قرابة 650 مليون دولار

المال– خاص

انتهت هيئة ميناء الإسكندرية من المفاوضات الخاصة بتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية مع شركة شيناهاربر، وتم رفع ما انتهى إليه الجانبان إلى مجلس الوزراء؛ تمهيدًا للموافقة من عدمه.

قالت مصادر بميناء الإسكندرية إن الهيئة وضعت قيمة تقديرية للمشروع تصل إلى قرابة 650 مليون دولار، فى حين طلبت «شيناهاربر» الصينية لتنفيذ المشروع 750 مليون دولار، بفارق 100 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم الفصل بين الطرفين من قِبل مجلس الوزراء، وفى حال عدم موافقة الجانب الصينى ستكون هناك بدائل تُجهزها هيئة الميناء حاليًّا.

قال اللواء مدحت عطية، رئيس الهيئة، إن الهيئة تعكف حاليًّا على بحث بدائل لشركة شيناهاربر فى حال تعثرت المفاوضات بشأن القيمة التقديرية.

وأوضح أن المشروع يعد شديد الأهمية للميناء، ولن نتنازل عنه بسبب أهميته والذى يزيد من طاقة هيئة الميناء قرابة 50 مليون طن سنويًّا.

يُذكر أن المشروع بدأ مع عدة وزراء حيث بدأت المفاوضات عليه بعد تعيين الدكتور جلال السعيد وزيرًا للنقل، فى الوقت الذى كان فيه وزير النقل السابق سعد الجيوشى قد قرر إلغاء المشروع؛ لكونه يعتمد القرض بقيمة 700 مليون دولار من بنوك صينية.

وتستهدف الميناء تنفيذ المشروع من خلال الشركة الصينية عبر سيناريوهين، الأول فى حالة أن يجرى تنفيذه من خلال قرض صينى فيتم الحصول على أكبر نسبة فى مساهمة تنفيذ المشروع قد تصل إلى %100 وبأقل فائدة ممكنة، وقد تصل إلى %2.5 وبأكثر فترة سماح ممكنة.

أما السيناريو الآخر فيتضمن تنفيذ المشروع من خلال ضخ استثمارات صينية وبنظام حق الانتفاع، وهو الأقرب للتنفيذ، وتسعى الهيئة لزيادة نسبة حصتها فى المشروع والتى لم يتم تحديدها حتى الآن.

وتجرى المفاوضات كذلك حاليًّا حول تقسيم أرصفة المشروع، والتى ستتركز فى نشاط الحاويات؛ لكونه الأكثر ربحية من حيث العائد على الاستثمار فى نشاط النقل البحرى، والتى قد تصل إلى 950 مترًا، بالإضافة إلى 450 مترًا فى البضائع العامة، بالإضافة إلى ساحات خلفية لوجستية ملاصقة للمشروع.

وكان المشروع ضمن حزمة مشروعات تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، إلا أن المركز الهندسى بكلية هندسة الإسكندرية والتى قامت بدراسة المشروع أقنع الوزير السابق بعدم أهمية المشروع، كما أنه يحمّل موازنة الدولة أعباء.

كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بالحكومة على إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالشراكة مع الشركة الهندسية للموانئ «شيناهاربر» الصينية، وجاءت موافقة اللجنة الاقتصادية بعد عرضٍ تم من وزير النقل جلال السعيد الذى أعاد قُبلة الحياة للمشروع مرة أخرى بعد أن أبلغ وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى الجانب الصينى بإلغاء المشروع نهائيًّا.