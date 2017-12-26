مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي

خاصتابع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، في اجتماع حضره وزير التجارة والصناعة، و محافظ القاهرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.وعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً حول الموقف الحالي للمشروع، والذي عكس حالة

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، في اجتماع حضره وزير التجارة والصناعة، و محافظ القاهرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً حول الموقف الحالي للمشروع، والذي عكس حالة العمل الدؤوب التي تجري بالمدينة الجديدة وفق الخطة التي تم وضعها، كما تناول الخطوات الجارية لوضع تصور لتطوير منطقة مجرى العيون من خلال مخطط متكامل يهدف إلى الارتقاء بها بعد الانتهاء من إزالة كافة المنشآت القديمة.

وأوضح الوزير أن مدينة الروبيكي استقبلت عدداً كبيراً من المصانع والمدابغ التي تم نقلها من منطقة سور مجرى العيون، بدأ نحو 24 منها في مرحلة التشغيل والإنتاج، بما يمثل 70% من الطاقة الإنتاجية، كما يجري العمل على نقل باقي المدابغ وفق الخطة الزمنية الموضوعة، بحيث تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 90% خلال فترة وجيزة جداً.

وأضاف قابيل أن الجهود المبذولة في هذا الإطار نجحت في إزالة العقبات التي واجهت عملية النقل، وكذلك تشغيل الخدمات المكملة وفي مقدمتها نقطة الشرطة، ووحدتي الإسعاف والمطافئ، إلى جانب عدد من المحال التجارية الجديدة، إلى جانب بدء تشغيل خطوط ممتدة للنقل العام التي تم توفيرها لتلبية احتياجات العاملين بالمدينة الجديدة، لافتاً إلى أن نقل المصانع إلى الموقع الجديد بالروبيكي أتاح لعدد كبير منها زيادة طاقته الإنتاجية بنسبة 40% تقريباً.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على الانتهاء من مشروع “مدينة الروبيكي” وفق الجدول الزمني الموضوع، وذلك في ضوء أهميته في بناء قاعدة إنتاجية متخصصة، للنهوض بصناعة الجلود على أسس فنية حديثة، بهدف زيادة قدرتها على المنافسة عالمياً، مع إعداد وتدريب العمالة الماهرة، إلى جانب النهوض بمنطقة سور مجرى العيون وإعادة إبراز رونقها وقيمتها الحضارية