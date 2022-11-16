مجلس الوزراء: نجحنا بشهادة العالم في تنظيم مؤتمر المناخ «COP27» وتوقيع اتفاقيات تتفيذ مشروعات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يتم مناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحدث العالميّ الضخم الذي تستضيفه مصر حاليا، والمتمثل في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وأكد أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار، بعد أن سخرّت له الدولة ووزاراتها وأجهزتها جميع عناصر ومقومات نجاحه، ووفرت له كل الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان يتابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التي كانت تجرى على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث، ولتكون شرم الشيخ في أبهى صورة أمام العالم بأسره.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ذلك النجاح المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وفي السياق نفسه، توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته للحكومة، ولاسيما الوزارات والجهات المعنية، أولا بأول لتنظيم المؤتمر.

وتوجه بالشكر لجميع الوزراء والمسئولين بالجهات المختصة على ما بذلوه من جهد كبير طوال الأشهر الماضية في سبيل إخراج الحدث بهذه الصورة الرائعة، وحرصهم الشديد على أن تكون شرم الشيخ أجمل مدينة خضراء ذكية.

كما قدم رئيس الوزراء خالص الشكر للقوات المسلحة التي أسهمت بجهد عظيم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ، حيث شهدت مدينة السلام مشروعات تطوير غير مسبوقة لتطوير البنية الأساسية وبمجال الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكي صديق البيئة.

ووجه أيضا الشكر الجزيل لوزارة الداخلية ورجالها الذين يبذلون جهدا واسعا في توفير كل متطلبات الأمن والسلامة لضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات والشخصيات الدولية وكل المشاركين في فعاليات المؤتمر، الذين وفدوا من كل أنحاء العالم.

وفي إطار الحديث عن مؤتمر المناخ، تطرق رئيس الوزراء إلى النجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، وأنها تمثلت في توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، على وجه الخصوص.

وأكد أن مصر ستبدأ على الفور في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، باعتبارها دولة رائدة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، ولافتا في الوقت نفسه إلى استمرار مشروعات التنمية المستدامة؛ حيث وفرت منصة ” نُوفـي” مشروعات عديدة في هذا المجال.