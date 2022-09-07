مجلس الوزراء مهنئا فلاحي مصر بعيدهم الـ70: كامل الدعم لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

توجه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم بالتهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مؤكداً تقدير الدولة البالغ للفلاح المصري الأصيل، وتثمين دوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وتم التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم جميع جوانب الدعم للفلاح ، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، والارتقاء بمستوى معيشة المزارع، لافتاً في هذا الصدد لما تم إصداره في الاجتماع السابق بشأن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى افتتاح مجمع “تحيا مصر” للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبدالرحمن، بمحافظة مطروح، وأكد أن ذلك المشروع يمثل نموذجاً رائعاً للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء أن المجمع الخدمي مصمم وفق أحدث النماذج التي يمكن أن تكون عليها المجمعات الخدمية، حيث أنه لا يضم فقط مجمعاً للخدمات الحكومية، ويشمل كذلك مجمع الخدمات الاجتماعية، والوحدة المحلية، وورش الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي مطروح.

وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين بمحافظة مطروح؛ لافتتاح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، وتفقده للأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، لافتاً لأهمية المستشفى كصرح طبيّ يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطني وزائري محافظة مطروح.

كما استعرض نتائج زيارته أمس إلى محافظة الفيوم لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية قلهانة، وغيرها من المشروعات، الخدمية والتنموية.

وأكد مدبولي أن الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، الذي يغير حياة المصريين في مختلف ربوع الوطن، والعمل على دفع الجهود وسير العمل في الأعمال المتعلقة به، لإتمامها وفق البرامج الزمنية المقررة.

ووجه رئيس الوزراء، وزيري التخطيط والنقل، بتوفير المخصصات المالية اللازمة؛ لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة، حيث إنه من الملاحظ أن محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية.