مجلس الوزراء : مصر تقدمت في 14 مؤشرا دوليا خلال 2019 (إنفوجراف)

جاء في الإنفوجراف أن ترتيب مصر في مؤشر التجارة الإلكترونية ارتفع من الدولة رقم 113 عام 2018 إلى الدولة رقم 102 عام 2019 .

أصدر مجلس الوزراء إنفوجراف يبرز تقدم ترتيب مصر في 14 مؤشرا من المؤشرات الدولية ، مثل مؤشرات السلام وتيسير الأعمال، والأمن الغذائي، والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية، والابتكار، وتغير المناخ، والازدهار، والاستعداد للتغير، والأمن والأمان، وتنافسية السفر، والسياحة، وتنافسية المواهب.

مجلس الوزراء : ترتيب مصر ارتفع في مؤشر التجارة الإلكترونية

جاء في الإنفوجراف أن ترتيب مصر في مؤشر التجارة الإلكترونية ارتفع من الدولة رقم 113 عام 2018 إلى الدولة رقم 102 عام 2019 .

وارتفع ترتيب مصر في إنفوجراف مجلس الوزراء لعرض تقدم ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بمؤشر المعرفة من الدولة رقم 99 عام 2018 إلى الدولة رقم 82 في عام 2019.

ارتفاع ترتيب تيسير الأعمال والانفتاح الاقتصادي

وفي مؤشر تيسير الأعمال ارتفع ترتيب مصر من الدولة رقم 120 عام 2018 إلى الدولة رقم 114 في عام 2019.

وفي مؤشر الانفتاح الاقتصادي الذي عرضه مجلس الوزراء حول تقدم مصر في المؤشرات الدولية ارتفع ترتيب مصر من الدولة رقم 107 في عام 2018 إلى ترتيب الدولة رقم 102 في عام 2019 .

وفي مؤشر الاستعداد للتغير ارتفع ترتيب مصر من الدولة رقم 100 عام 2018 إلى الدولة رقم 81 في عام 2019.

وارتفع ترتيب مصر في مؤشر تغير المناخ من ترتيب الدولة رقم 24 في عام 2018 إلى ترتيب الدولة رقم 19 عام 2019 .

وفي مؤشر الأمن الغذائي ارتفع ترتيب مصر من ترتيب الدولة رقم 61 عام 2018 إلى ترتيب الدولة 55 في عام 2019.

تقدم مصر في مؤشر الابتكار والازدهار

وفي مؤشر حقوق الملكية ، ارتفع ترتيب مصر من الدولة رقم 77 في عام 2018 إلى الدولة رقم 68 في عام 2019.

وجاء في إنفوجراف مجلس الوزراء أيضا حول تقدم مصر في المؤشرات الدولية أن مصر تقدمت في مؤشر الابتكار من ترتيب الدولة رقم 95 عام 2018 إلى ترتيب الدولة رقم 92 في عام 2019.

وفي مؤشر الازدهار ، تقدمت مصر من ترتيب الدولة رقم 129 في عام 2018 إلى ترتيب الدولة رقم 126 في عام 2019.

وفي مؤشر السلام تقدمت مصر من ترتيب الدولة رقم 142 في عام 2018 إلى ترتيب الدولة رقم 136 في عام 2019.

وفي مؤشر الأمان ، تقدمت مصر من ترتيب الدولة رقم 16 في عام 2018 إلى ترتيب الدولة رقم 8 في عام 2019.

وفي مؤشر تنافسية السفر والسياحة ، تقدمت مصر من ترتيب الدولة رقم 74 في عام 2018 إلى ترتيب الدولة رقم 65 في عام 2019.

وفي مؤشر تنافسية المواهب ، تقدم ترتيب مصر من الدولة رقم 104 في عام 2018 إلى ترتيب الدولة رقم 96 في عام 2019 .