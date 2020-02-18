مجلس الوزراء: مصر الأولى في تطور معدل النمو بين اقتصادات الشرق الأوسط عامي 2018 و2019

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف أكد خلاله استمرار تصدر معدل النمو للاقتصاد المصري بقائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط عن عامي 2018 و2019.

وذكر المركز الإعلامي وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يستمر تفوق معدل النمو للاقتصاد المصري على كل معدلات النمو لاقتصادات المنطقة خلال أعوام 2020 و 2021 و 2022.

واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الفيديو جراف ترتيب معدلات النمو لمصر بين أبرز اقتصادات الشرق الأوسط خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2022.

وجاء في الفيديو جراف أن مصر احتلت المرتبة الـ12 في عامي 2011، و2012، وتحسن هذا الترتيب واحتلت المرتبة الـ8 في عام 2013، على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

مصر كانت تحتل المرتبة الـ 12 في معدل النمو عامي 2011، و2012

وفي عام 2014 احتلت مصر المرتبة الـ9 ثم تطور الترتيب، واحتلت مصر المرتبة الـ 4 في عامي 2015، و2016، ثم احتلت مصر المرتبة الـ 2 عام 2017 بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن معدل النمو استمر في الصعود واحتلت مصر المرتبة الأولى في عامي 2018، و2019.

وتصدرت مصر بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط.

وجاء في الفيديو جراف أنه من المتوقع أن تستمر مصر في تصدر معدلات نمو أبرز الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط على مدار أعوام 2020، و2021، و2022.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المكانة التي تحتلها مصر تأتي استمرارًا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري.

وأكد المركز الإعلامي خلال الفيديو جراف على أن الاقتصاد المصري يمضي بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو.

وقد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف قبل أيام أظهر خلاله تحسن أداء الاقتصاد المصري.

وذكر أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو له منذ 11 عاماً وظل متصدراً معدلات نمو أهم الاقتصادات بالمنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالي.

وذكر فيه أن معدل النمو وصل 5.6% عام 2018/2019، مقابل 5.3% خلال عام 2017/2018.

ومقابل 4.2% عام 2016/2017، و4.3% في عام 2015/2016، و4.4% عام 2014/2015.

وأوضح أن معدل نمو الاقتصاد المصري حافظ على تحقيق مستوى أعلى من متوسط النمو العالمي وذلك منذ عام 2015.