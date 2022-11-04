مجلس الوزراء : لجنة الاستغاثات الطبية استقبلت 548 حالة خلال أكتوبر

قدّم الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا بأعمال اللجنة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة وتعاملها مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام المصري خلال التقرير أنه تم الاستجابة خلال الفترة المشار إليها إلى نحو 548 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاستجابات خلال شهر أكتوبر الماضي شملت صدور 186 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، وإجراء 125 عملية جراحية، وإصدار 37 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

. وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت كذلك تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 98 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 56 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 13 حالة من ذوي الهمم.