مجلس الوزراء : لا صحة لهدم المتحف المصري بالتحرير وتطويره على 3 مراحل

نفى مجلس الوزراء ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشددت الوزارة على أن المتحف المصري بالتحرير يعد أحد أهم وأشهر المباني الأثرية العالمية التي لا يمكن المساس بها، وأنه تم اعتماده على لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” والقائمة التمهيدية باليونسكو، بما يعد اعترافاً بقيمة المتحف للتراث العالمي.

ونوهت إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة به.

وذكرت في سياق متصل، أن عملية تطوير المتحف تتم على ثلاث مراحل بمنحة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد خمس متاحف أوروبية هي (المتحف البريطاني بلندن – متحف اللوفر بباريس – المتحف المصري بتورينو – المتحف القومي للآثار بلندن – المتحف المصري ببرلين).

وأكدت أنه تم الانتهاء من إعداد الإجراءات النهائية لسيناريو العرض الجديد الخاص بقاعة آثار ما قبل التاريخ وقاعات الدولة القديمة ، وقاعات الآثار اليونانية الرومانية والعصر المتأخر بالمتحف، فضلاً عن الاستعانة ببعض المواد الأرشيفية حول المواقع الأثرية التي تم اكتشاف القطع الأثرية بها لربط الزائر بتلك المواقع.

وقالت أنه جارٍ الانتهاء من تطوير القاعة المخصصة لعرض مقتنيات “كنوز تانيس”، من حيث إعداد الحوائط والأرضيات، والتي سوف تعرض لأول مرة مكتملة داخل القاعة المخصصة لها لتحل محل كنوز الملك “توت عنخ آمون”، والتي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه.

وأشارات إلى الانتهاء من سيناريو العرض الخاص بكنوز “تانيس”، التي يبلغ عددها حوالي 2000 قطعة أثرية تضم أقنعة من الذهب، وتوابيت من الفضة للملوك “شيشنق وبسوسنس الأول”.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية، وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يتم الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg).