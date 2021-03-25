مجلس الوزراء: لا صحة لمنحة 700 جنيه للعمالة غير المنتظمة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً جديداً لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على “منحة رجال الأعمال” بقيمة 700 جنيه شهريا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على “منحة رجال الأعمال” بقيمة 700 جنيه شهرياً.

وأكدت الوزارة أن الرابط المتداول مزيف، كما أن تلك المنحة وهمية، ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن جميع المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي”manpower.gov.eg”، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي بدأت في 7 مارس 2021، وذلك من خلال منافذ البريد المصري والبنك الزراعي والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

وناشد بيان وزارة القوي العاملة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وذكرت حال وجود أي استفسارات يرجى الإرسال على الموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).