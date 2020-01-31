مجلس الوزراء: لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالمطارات

أكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تسرب فيروس كورونا إلى البلاد عبر القادمين من الخارج

نفى مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا داخل المطارات المصرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة بشأن فيروس كورونا داخل المطارات المصرية، وأكدت أن الحكومة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات على أعلى المستويات.

سلسلة من التدابير الاحترازية لمنع تسرب فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تسرب فيروس كورونا إلى البلاد عبر القادمين من الخارج.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

وجاء في تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء، أن الخطة الاحترازية تتضمن مجموعة من الإجراءات تتمثل في رفع درجة الاستعداد ومضاعفة أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي.

وتتضمن تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وذكرت الصحة أنه تم توفير المستلزمات المعملية من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات معملية.

إضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الواجب توافرها لعلاج الحالات بالمستشفيات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع درجة الوعي.

وذكر مجلس الوزراء في تقريره أن الإجراءات الاحترازية تضمنت متابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، والتنبيه على جميع المستشفيات والعيادات بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها لأقرب مستشفى صدر أو حميات.

وذكر أنه تم وضع مجموعة من الإرشادات للمسافرين إلى الدول التي ظهر بها الفيروس.

وتتمثل في تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، عن طريق تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي.

بجانب غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المرضى، وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية أو الميتة أو البرية.

وأيضا العمل على طهو الطعام بصورة جيدة، وارتداء الأقنعة التنفسية.

وفي النهاية، أهابت وزارة الصحة خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

وطلبت في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27951821).