مجلس الوزراء : لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء

رصد مجلس الوزراء تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر. وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا رسميا ذكر فيه أن صفحات تواصل اجتماعي تداولت أنباء بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير…

رصد مجلس الوزراء تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا رسميا ذكر فيه أن صفحات تواصل اجتماعي تداولت أنباء بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين مدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وذكر مجلس الوزراء خلال البيان أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الكهرباء أنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.

وشددت على أن كافة فواتير الكهرباء يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء ولمختلف أنواع العدادات باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على إيصال فواتير الكهرباء من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة.

ونوهت إلى أن ذلك للتيسير على المواطنين وبالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتابعت وزارة الكهرباء أن هذه الأنباء المغلوطة تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بالمواطنين لعدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.