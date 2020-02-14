مجلس الوزراء: «كورونا» لم يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس 

أهابت هيئة قناة السويس عدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر التي تسعى للتأثير على حركة الملاحة والتي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء، بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا بالصين.

وأوضحت الهيئة خلال تقرير مجلس الوزراء أن حركة الملاحة بقناة السويس طبيعية تماماً.

وقالت إنها بل وارتفعت بنسبة 8.5% في شهر يناير 2020.

وسجلت عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت هيئة قناة السويس أن حجم الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 9.8% .

وأوضحت أنها وصلت إلى 105.7 مليون طن في شهر يناير 2020، في مقابل 96.3 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 9.4 مليون طن.

وجاء في تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق أن الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس انعكست إيجاباً على إيرادات القناة .

وارتفعت إيرادات القناة بنسبة 6.1%، ووصلت إلى 497.1 مليون دولار في شهر يناير لعام 2020.

وذلك في مقابل 468.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وبفارق 28.4 مليون دولار.

ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أهابت هيئة قناة السويس بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره.

وناشدتهم عدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر التي تسعى للتأثير على حركة الملاحة، والتي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة.

وشددت هيئة قناة السويس على أن الاستفسار عن هذه الأمور يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس: (suezcanal.gov.eg)