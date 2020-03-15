مجلس الوزراء : قرار تعليق الدراسة لأسبوعين فقط ولن يتم إلغاء الفصل الثاني

أكد المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء أن ما تردد بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات غير صحيح.

وذكر مجلس الوزراء من خلال وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات سارٍ لمدة أسبوعين فقط اعتبارا من الأحد 15 مارس 2020.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن تعليق الدراسة أسبوعين جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضح مجلس الوزراء أنه سوف يتم استكمال الدراسة بعد فترة الأسبوعين وعقد الامتحانات في موعدها المقرر .