مجلس الوزراء: غرفة عمليات مركزية لمواجهة سوء الطقس

أحمد الدسوقىقرر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمركز اعتبارا من مساء اليوم، لمتابعة موقف تداعيات سوء الأحوال الجوية، وإجراءات التعامل مع الأمطار الغزيرة وكذا إجراءات الاستعداد لمواجهة السيول المحتملة ببعض المناطق.وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء فى بيان ، حصلت "المال"

أحمد الدسوقى

قرر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمركز اعتبارا من مساء اليوم، لمتابعة موقف تداعيات سوء الأحوال الجوية، وإجراءات التعامل مع الأمطار الغزيرة وكذا إجراءات الاستعداد لمواجهة السيول المحتملة ببعض المناطق.

وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء فى بيان ، حصلت “المال” على نسخة منه ، انه تم من خلال غرفة العمليات التنسيق بشكل مكثف ومستمر مع كل من (محافظة القاهرة، وزارة التنمية المحلية، جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الإدارة العامة للحماية المدنية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، وذلك للمناورة بالإمكانات المتاحة لسرعة الاستجابة بمختلف المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة خاصة بمدنية القاهرة الجديدة، وتقوم جميع الأجهزة المعنية بتكثيف إجراءاتها للتعامل مع الموقف وسرعة إنهاء كافة الآثار السلبية باستخدام كافة الإمكانات المتاحة.

وقال إنه تم تخصيص الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والموقع الالكتروني www.shakwa.eg لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بتداعيات الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن الغرفة تتابع باهتمام إجراءات الاستعداد بالمحافظات للاطمئنان على حالة مخرات السيول وإجراءات التطهير الدورية لها وإزالة كافة المخالفات، وإجراءات ومنشآت الحماية من مخاطر السيول، ومتابعة حالة الترع والمصارف والتأهب لرفع درجات الاستعداد طبقا للموقف، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للحدّ من مخاطر السيول الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

كما يتم متابعة التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بشأن الأمطار والسيول المحتملة، ويتم تعميم رسائل الإنذار المبكر إلى جميع المحافظات والجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وتشير التنبؤات الخاصة بحالة الطقس والأمطار من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري باستمرار حالة عدم الاستقرار وسقوط أمطار رعدية غزيرة قد تصل إلى حد السيول بمحافظات (جنوب سيناء – السويس – البحر الأحمر) خاصة طرق (طابا- نويبع، الزعفرانة – العين السخنة)، هذا وقد تم تحويل حركة المرور من طريق (الزعفرانة – العين السخنة) إلى طريق (الجلالة – القاهرة).

كذلك تنشط الرياح على محافظة البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج).

وأكد المركز على اهمية توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة وكيفية التصرف حيالها، وتتضمن الإرشادات ما يلي:

– التوجه إلى المناطق المرتفعة الآمنة والابتعاد عن أماكن مخرات السيول ونهايات الأودية عند المصبات التي تصب في البحر الأحمر أو نهر النيل.

– نقل الأمتعة والممتلكات الثمينة إلى الأدوار العليا للحفاظ عليها.

– إحكام إغلاق النوافذ والأبواب للحدّ من تأثير مياه الأمطار والسيول على الممتلكات.

– الابتعاد عن المباني المُعرّضة للهدم أو جرف المياه.

– عدم استخدام الطرق المُعرّضة لمخاطر السيول بالمحافظات في حالات سقوط الأمطار الغزيرة.