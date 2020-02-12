مجلس الوزراء: طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن – أراضى المصريين فى الخارج- المرحلة السابعة.

وأعلن مجلس الوزراء أنه من المقترح أن يتضمن الإعلان طرح قطع أراض سكنية للأفراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر- القاهرة الجديدة- الشروق- السادات).

وكذلك طرح وحدات سكنية للأفراد في مدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة- القاهرة الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة).

ونص على أن ذلك سيكون وفقا للشروط المنصوص عليها.

ووافق مجلس الوزراء على عديد من القرارات الأخرى منها الموافقة على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة.

كما وافق على إقامة معرض بعنوان “ملوك الشمس” بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك، وسيكون المعرض لمدة أربعة أشهر في الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020.

وذكر أن ذلك بناء على الطلب المقدم من الجانب التشيكي.

ويأتي فى إطار تدعيم الروابط الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، ويسعى إلى جذب مزيد من السياحة العالمية إلى مصر.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مد مدة معرض ” أوزيريس – أسرار مصر الغارقة” لعرض عدد من القطع الأثرية في متحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا.

ونص على مد فترة المعرض شهرين إضافيين ليكون من 23 نوفمبر 2020 حتى 19 يناير 2021.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إقامة هذا المعرض في فرجينيا في وقت سابق، لمدة ستة أشهر في الفترة من 22 مايو 2020 حتى 22 نوفمبر 2020.