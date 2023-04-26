مجلس الوزراء : ضم قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية التي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء، وجه بذلك في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.

وتم التوافق خلال الاجتماع على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.