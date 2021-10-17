مجلس الوزراء: ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي كورونا اعتبارًا من 1 ديسمبر (فيديو)

اعتبارًا من 15 نوفمبر لن يسمح بدخول أي موظف جهة عمله إلا بعد تلقيه لقاح كورونا

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم صدور قرار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بأنه لن يسمح بدخول أي موظف بدخول جهة عمله، ما لم يكون متلقيا لقاح كورونا اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل، قائلًا: ده اخر موعد لدخول الموظف للمصلحة الحكومية.

وقال “سعد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، على الموظف أن يقدم شهادة pcr حديثة أسبوعيا أو مرتين في الأسبوع، تؤكد خلوه من مرض فيروس كورونا.

و كشف “سعد” أن هناك قرارًا أيضًا يتعلق بربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بتقديم شهادة اللقاح، يعني أي مواطن يرغب في تأدية خدمة حكومية لن يسمح أنه بتلقي تلك الخدمة اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم.

وأضاف “سعد” أنه اعتبارا من 1 نوفمبر لن يسمح بدخول اي شخص الي الجامعات إلا بعد أن يكون مثبت تلقيه اللقاح الخاص بفيروس كورونا.



