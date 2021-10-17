لايف

مجلس الوزراء: ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي كورونا اعتبارًا من 1 ديسمبر (فيديو)

اعتبارًا من 15 نوفمبر لن يسمح بدخول أي موظف جهة عمله إلا بعد تلقيه لقاح كورونا
محمد مجدي 8:28 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 8:28 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم صدور قرار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بأنه لن يسمح بدخول أي موظف بدخول جهة عمله، ما لم يكون متلقيا لقاح كورونا اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل، قائلًا: ده اخر موعد لدخول الموظف للمصلحة الحكومية.

وقال “سعد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، على الموظف أن يقدم شهادة pcr حديثة أسبوعيا أو مرتين في الأسبوع، تؤكد خلوه من مرض فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  مسؤول : الصين يمكنها قيادة العالم نحو سياسات أفضل بشأن التنوع البيولوجي

و كشف “سعد” أن هناك قرارًا أيضًا يتعلق بربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بتقديم شهادة اللقاح، يعني أي مواطن يرغب في تأدية خدمة حكومية لن يسمح أنه بتلقي تلك الخدمة اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم.

وأضاف “سعد” أنه اعتبارا من 1 نوفمبر لن يسمح بدخول اي شخص الي الجامعات إلا بعد أن يكون مثبت تلقيه اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

اقرأ أيضا  الصحة : إصابة 14 مواطناً باختناقات في حريق بإحدى قاعات مهرجان الجونة (صور)


الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«متحدث الحكومة»: وقف الترقيات لن يتضرر منه أحد.. وتمت ترقية 800 ألف موظف (فيديو)

محمد مجدي 8:06 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

الحبس 3 سنوات للمتحرش بفتاة في محطة مترو السادات

المال - خاص 7:26 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

قرار بحظر دخول غير المطعمين ضد «كورونا» إلى المنشآت الحكومية بدءًا من ديسمبر

صفية حمدي 7:08 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

«حظر التعيينات والترقيات باستثناءات».. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن ترشيد الإنفاق

المال - خاص 6:43 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

40 فائزًا بالحفل الختامي لـ«المشروع الوطني للقراءة» بجوائز 20 مليون جنيه (صور)

سلوى عثمان 6:31 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

إحالة متهم للمحاكمة لتعرضه لأنثى وإتيانه فعلًا فاضحًا بمحطة مترو السادات

المال - خاص 5:43 م, الأحد, 17 أكتوبر 21