مجلس الوزراء: دراسة توصيات ومقترحات مؤتمر«المصريين في الخارج» والعمل على تنفيذها



استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً حول مؤتمر«المصريين في الخارج»، الذي اختتمت فعاليات نسخته الرابعة مؤخراً في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة.

وذكرت الوزيرة أن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر«المصريين في الخارج»، شهدت مشاركة نحو 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج، والكلمة التى ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى، في افتتاح فعاليات المؤتمر كان لها أثر عظيم في نفوس الحضور، والمتابعين علي صفحات الوزارة حيث تم نقل الجلسات عبر المنصات الإلكترونية.

ولفتت إلى الحضور المهم لعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين من مختلف مؤسسات الدولة، للرد على الاستفسارات والاقتراحات التى تم طرحها من المشاركين من المصريين بالخارج خلال الجلسات المختلفة التى شهدتها فعاليات المؤتمر، متوجهة فى هذا الصدد بالشكر والتقدير للحضور والمتحدثين على مساهماتهم خلال تلك الجلسات.

وقالت السفيرة سها جندي إن هذه النسخة من مؤتمر «المصريين بالخارج» تُعد هي الأكبر من حيث عدد المشاركين من المصريين بالخارج على مستوى النسخ الثلاث السابقة، وأن ذلك يعكس رغبتهم في التواصل مع وطنهم الأم وثقتهم فيه، كما أن المؤتمر يُعد فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم.

واستعرضت الوزيرة المحاور الرئيسية التى ناقشها المؤتمر في نسخته الرابعة، موضحة أن تلك المحاور هي ما تم التوصل إليها خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج وهو ما تنتهجه الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

وتابعت: ناقشت جلسات المؤتمر المحور الاقتصادي والاستثماري، حيث تم استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، والجهود المبذولة لتخطي العقبات والتحديات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات، تعظيماً للفرص المتاحة على أرض الوطن.

ولفتت فى هذا الصدد إلى أنه تم تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالبهم في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

وأَشارت إلى أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة بمختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التى تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، لافتة إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين من الجاليات المصرية للمشروعات القومية بقناة السويس لاطلاعهم علي المنجزات التنموية التي يشهدها الوطن.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى عدد من التوصيات والمقترحات التى جاءت فى ختام فعاليات المؤتمر فى عدد من المحاور، مشيرة إلى أنه سيتم رفعها تفصيليًا لرئاسة مجلس الوزراء، لدراستها والعمل على تنفيذها.

وأكد رئيس الوزراء عقب انتهاء الوزيرة من استعراض تقرير حول فعاليات مؤتمر «المصريين بالخارج»، حرص الدولة على عقد مثل هذه المؤتمرات التى تُمثل فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج.

وتوجه بالشكر للحضور وحرصهم على المشاركة فى ذلك الحدث المهم الذي يساهم فى ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، ويعزز من انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر.

وأكد أنه سيتم دراسة مختلف التوصيات والمقترحات التى تم التوصل إليها فى ختام فعاليات المؤتمر، والعمل على تنفيذها.