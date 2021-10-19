مجلس الوزراء : تشكيل لجنة لوضع حلول عاجلة لمتغيرات سوق الأسمدة

استعرض مجلس الوزراء ، في اجتماعه الأسبوعي اليوم ، موقف المتغيرات الحالية في سوق الأسمدة، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء. وقد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع اليوم،…

استعرض مجلس الوزراء ، في اجتماعه الأسبوعي اليوم ، موقف المتغيرات الحالية في سوق الأسمدة، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

وقد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع اليوم، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، والحكومة وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتوجّه بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتنظيم احتفالية المولد النبوي، بتشريف رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء وعلماء الأزهر ورجال الدين.

وقال إن مطلع الأسبوع الجاري شهد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، ووصف هذه المشروعات بأنها “مشروعات فريدة على المستوى العالمي”.

ووجه الشكر لوزير الإسكان، والعاملين بالوزارة على الجهد الكبير المبذول في هذا القطاع الذي أصبح سمة مميزة لجهود الدولة في توفير حياة كريمة لأهالينا الذي كانوا يفتقدون سبل العيش الكريم، ومؤكدا أن الاحتفالية خرجت بصورة مشرفة.

كما تطرق رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، التي انعقدت خلال الأسبوع الجاري، والتي تضمنت عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح بحلول 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR بنتيجة “سلبى”، وكذا عدم السماح، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وشدد على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات.