مجلس الوزراء: تسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام الهجرى 1444 هجرية.

وتم الموافقة خلال الاجتماع على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون “بوابة العمرة”، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، لتصنيع مشتقات البلازما المجمعة من خلال مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة؛ سعياً لتوفير المنتجات الطبية الضرورية للدولة المصرية.

ووافق أيضا على مشروع قرار بإضافة أغراض لإقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لأعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وجاء في القرار إن تلك المراكز تستهدف تحقيق النفع العام وصالح المواطنين، من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لقاطني الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلالها.