مجلس الوزراء: تخصيص أرض نادي أسوان الرياضي لصالحه بالإيجار الاسمي

جاء في نص القرار أن ذلك جاء في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية بالمساحات المطلوبة لتوسيع نشاطها الرياضي ودورها المجتمعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادي أسوان الرياضي، لصالح النادي ذاته، بالإيجار الإسمي، بسند من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون 43 لسنة 1979.

وجاء في نص القرار أن ذلك جاء في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية بالمساحات المطلوبة لتوسيع نشاطها الرياضي ودورها المجتمعي، وفي ضوء ما أوجبه قانون الرياضة على الدولة المصرية من توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها.

ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد على فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، في محافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لاستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزارع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور في محافظة بنى سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية محافظة المنيا.

كما وافق على طلب محافظة المنيا، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، في مساحة 2500 فدان، بمركز المنيا، لصالح احدى شركات التنمية الزراعية، لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، في إطار خطة الدولة للإبقاء على الغابات الشجرية القائمة، وتوفير الدعم المالي وصيانتها وطرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.

وكذلك التوسع في الغابات الشجرية المعتمدة على الري من مياه الصرف الصناعي المعالج، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالج طبقاً للأكواد والمعايير، والتي لا تصرف على شبكة المجاري المائية في الزراعة.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والتي انعقدت في 12 أبريل 2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعاً.