مجلس الوزراء: تحديد الأراضي المطلوبة لتفعيل التعاون الزراعي مع إيطاليا ووفد روما يزور مصر للمعاينة قريبا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد هشام أحمد أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

شارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الدولة تمضي قدما في تقديم كل التيسيرات الممكنة؛ من أجل تشجيع الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي، وأكد أن المناخ الاستثماري في مصر يوفر فرصا واعدة ومحفزة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير البنية التحتية والتشريعية.

وأضاف، هناك تعاونًا كبيرًا مع إيطاليا فى جميع المجالات، خاصة القطاع الزراعي، مشيدا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، وما تم التوافق عليه خلال زيارته روما مؤخرا حول ضرورة المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائي.

وتابع: هناك طلب من الجانب الإيطالي، بناء على زيارة الوفد الإيطالي لمصر منذ فترة، والذي ضم عددًا من المستثمرين، بتحديد مساحات معينة للزراعة وربطها بالتصنيع الزراعي، ولذا الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، مع مراعاة التأكيد على ضرورة توافر المياه الخاصة بالري، خاصة أن هناك زيارة مرتقبة من مسئولين إيطاليين لمعاينة هذه الأراضي.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك تعاونا في عدد من المجالات مع الجانب الإيطالي، ويتم إجراء تنسيق بالفعل مع السفير الإيطالي بشأن تحديد المناطق المتاحة، كما يتم التنسيق مع شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، و”جهاز مشروعات الخدمات الوطنية” ومسئولي مشروع “مستقبل مصر”، وكذلك مع وزارة الري بشأن مدى توافر المياه لهذه المشروعات.

وشرح الوزير في هذا الإطار تفاصيل مواقع الأراضي المتاحة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد للسفير الإيطالي على استعدادنا لمعاينة تلك الأراضي.

وأكد العميد هشام أبو مندور أن هناك تعاونا مع الجانب الايطالي في عدة قطاعات، بما فى ذلك الصناعات الغذائية والزراعية، وقال أن لديهم تصور للشراكة المقترحة بيننا خلال الفترة المقبلة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، ويتوافر لديهم أماكن محددة لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي عليها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، شرح تفاصيل الأماكن المتاحة المحددة، وشرح وزير الموارد المائية والري مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي، مشيرا إلى أنه تم بحث الأماكن المحددة للزراعة، وبيان مدى توافر المياه بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق، في نهاية الاجتماع، على التواصل مع الجانب الايطالي وعرض تفاصيل الأراضي المتاحة، ومساحاتها، مع التأكيد على الاستعداد للمعاينة على الطبيعة، خاصة أن هناك وفدا من إيطاليا سيزور مصر خلال الفترة القريبة المقبلة لذلك الغرض.