مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى أكتوبر

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فإنه سيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).