مجلس الوزراء : المستشفيات الجامعية لا ترفض استقبال الحالات الخطرة

أكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة.

نفى مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة بسبب وجود عجز في الأجهزة والمعدات الطبية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن كافة المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم.

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها إلى 18 مليونا و700 ألف مواطن عام 2019

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها إلى نحو 18 مليونا و700 ألف مواطن في خلال عام 2019.

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها لأجل زيادة الطاقة الاستيعابية.

وذكرت الوزارة خلال تقرير توضيح الحقائق أن المستشفيات الجامعية تعمل بمختلف محافظات الجمهورية على تقديم الخدمات الطبية المتميزة، سواء التعليمية أو البحثية أو التدريبية أو العلاجية، يصل عددها إلى 113 مستشفى جامعياً.

وهي تضم 70 مستشفى جامعياً متعدد التخصصات، ومستشفيات متخصصة للطوارئ، وعلاج أمراض الكبد، والكلى، وعلاج الأورام، والسموم.

بجانب خدمات صحة المرأة، وعلاج المسنين، وعلاج الإدمان والطب النفسي، وتضم هذه المستشفيات العديد من الإمكانات.

ويأتي في مقدمتها الكوادر البشرية التي يصل عددها إلى 31250 ، إضافة إلى 870 حضانة أطفال، و 33 ألف سرير، و 4830 سرير رعاية.

وذكرت وزارة التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية ساهمت في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأضافت أن المستشفيات الجامعية شهدت إجراء المسح لجميع مرضي الأقسام الداخلية بها بإجمالي 2.7 مليون مواطن.

كما تم إجراؤه للعاملين في المستشفيات الجامعية من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم حوالي 300 ألف مواطن.

فضلاً عن إنشاء وحدات مسح بالمدن الجامعية، في حين تم إجراء المسح للطلبة المستجدين في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعة، ويقدر عددهم بحوالي 627.2 ألف طالب.

وأهابت التعليم العالي في تقرير توضيح الحقائق وزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal. mohesr.gov.eg).